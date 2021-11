Komende week staat een "bijzonder rustige herfstweek op het programma", meldt Weerplaza zondag. Geregeld is er ruimte voor de zon, al kan mist nog roet in het eten gaan gooien. De ochtenden zijn vaak fris.

Na een onstuimig weekend komt de komende dagen een hogedrukgebied boven Nederland te liggen. Dat levert volgens de weerdienst een snelle weeromslag op.

Maandag resulteert dat in een overwegend droge dag met regelmatig ruimte voor de zon. Alleen in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 12 graden Celsius.

Dinsdag is het opnieuw droog en wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Met een temperatuur van 11 à 12 graden is het opnieuw aangenaam voor de tijd van het jaar.

Woensdag is het weerbeeld ongeveer hetzelfde als maandag en dinsdag. In het noordwesten is het overwegend bewolkt en kan het tijdelijk gaan regenen. Na een frisse ochtend is het 's middags 10 of 11 graden.

Donderdag begint koud. Vooral in het binnenland kan het ook flink mistig zijn. Mogelijk lost die mist maar moeilijk op. In dat geval komt de temperatuur niet boven de 10 graden uit.

Vrijdag is er opnieuw kans op mist. De kans op zon is kleiner dan eerder in de week. De thermometer tikt naar verwachting opnieuw de 12 graden aan.