Een tienjarig kind is in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen in het Zuid-Hollandse Barendrecht doordat de auto waarin het zat te water raakte. De bestuurder en een derde inzittende van de auto konden wel op tijd uit de auto komen. De bestuurder werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

Het ongeluk vond rond 3.00 uur plaats op het Lorentzpad in Barendrecht. De bestuurder, een 28-jarige man uit Spijkenisse, kon uit het voertuig ontkomen en waarschuwde de politie.

Het kind werd ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Eenmaal ter plaatse bleek het kind al overleden.

De bestuurder uit Spijkenisse hoefde niet naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan zijn verwondingen. Ook de derde inzittende liep geen ernstige verwondingen op. Over de identiteit van deze persoon is nog niets bekend.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de bestuurder niet de vader van het kind is. "Verder wordt alles onderzocht", aldus de woordvoerder. De bestuurder is gearresteerd en er wordt nog gekeken waardoor de auto in het water terechtkwam. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval.