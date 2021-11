Het is zondagochtend bewolkt en vanuit het westen trekken regenbuien richting het oosten. Het waait daarbij stevig.

Aan zee en in het noorden is er een krachtige tot harde westenwind, waarbij er windstoten tot 70 kilometer per uur mogelijk zijn.

In de loop van de ochtend trekt de meeste regen richting het oosten weg en komt de zon zo nu en dan tevoorschijn. Landinwaarts is er nog wel kans op een enkele bui.

De temperatuur komt zondag uit op zo'n 11 graden. De wind neemt later op de dag in kracht af.

