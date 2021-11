Wereldwijd zijn zaterdag duizenden mensen op de been om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Op de Global Day for Climate Justice wordt onder meer geprotesteerd in Amsterdam en in Glasgow, waar de klimaattop van de Verenigde Naties wordt gehouden. In Zuidoost-Azië en Australië zijn de manifestaties al afgerond, in Europa duren de betogingen voort.

In de grootste Australische steden, Melbourne en Sydney, hebben zaterdag circa duizend mensen gedemonstreerd in het kader van de wereldwijde actiedag. Ook in de Filipijnen, Indonesië en Zuid-Korea zijn eerder op zaterdag betogingen geweest.

In Europa zijn mensen onder meer de straat opgegaan in Glasgow, Brussel, Parijs en Amsterdam. Onder de duizenden betogers die zaterdag meelopen in de klimaatmars in onze hoofdstad zijn vooral veel jongeren en ouders met kinderen. Ze dragen borden met teksten als 'De tijd tikt door', 'Ik wil oud worden in Amsterdam, niet in Atlantis' en 'Hoe ziet mijn toekomst eruit?'.

De politie wil nog geen inschatting maken van het aantal deelnemers in Amsterdam. De organisatie van de Klimaatmars denkt na een eerste schatting dat er meer dan 40.000 mensen meeliepen, maar daar is geen officiële bevestiging van. In Glasgow worden tussen de 50.000 en 100.000 betogers verwacht.

In Brussel protesteerden deelnemers van klimaatbeweging Extinction Rebellion door op de Wetstraat (Rue de la Loi) te gaan liggen. Aan die straat zijn zowel gebouwen van de Belgische regering als van veel Europese instellingen gevestigd.