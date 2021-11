Zo'n honderd mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag geëvacueerd uit een appartementencomplex in Leiden nadat er binnen zwaar vuurwerk was afgestoken. Het pand stond vol rook en een plafond raakte zwaar beschadigd.

Een explosievenexpert van de politie heeft het vuurwerk uit het pand op de Schipholweg weggevoerd. Niemand raakte gewond en er zijn geen aanhoudingen verricht.

De politie kreeg vrijdagavond al meerdere meldingen van overlast in het pand. Een politiewoordvoerder meldt dat er een feest gaande was en dat er onder meer met glaswerk was gegooid. Agenten kwamen ter plaatse en bekeurden een aantal feestgangers omdat zij zich niet konden legitimeren.

Kort na 3.30 uur kreeg de politie een melding dat het pand vol rook stond, na het ontploffen van zwaar vuurwerk. Een plafond was aanzienlijk beschadigd, aldus de politie.

Het complex werd vrijgegeven na inspectie door de brandweer. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd.