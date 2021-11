Het is zaterdag bewolkt en uit de dikkere bewolking kan in het noorden wat lichte regen of motregen vallen.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In het zuidoosten is er kans om door de wolken de zon even te zien. De zuidwestenwind is matig, maar kan aan zee vrij krachtig worden. De temperatuur ligt zaterdag op 11 of 12 graden.

In de avond en nacht is het bewolkt en valt vanuit het noordwesten op meer plaatsen lichte regen. Ook zondag vallen buien en laat de zon zich zo nu en dan zien.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.