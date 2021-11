Een volledige vaccinatie tegen COVID-19, een herstelbewijs en een negatieve coronatest geven alle drie een groen vinkje in de coronapas. Ofwel: toegang tot onder meer de horeca en evenementen. Welke van die drie criteria is het veiligst? Anders gezegd: waar is de kans op besmetting het kleinst: in een ruimte vol gevaccineerde, negatief geteste of recent genezen mensen?

"Een coronatest, coronaherstelbewijs en een vaccinatiebewijs zijn stuk voor stuk bedoeld om het risico op besmetting omlaag te krijgen. Het zijn in feite aanvullingen op elkaar", aldus een woordvoerder van het RIVM.

Geen van de afzonderlijke maatregelen is volgens hem 100 procent waterdicht. Bij testen voor toegang kan nooit uitgesloten worden dat iemand onterecht een negatieve coronatestuitslag krijgt. Net zoals iemand die hersteld is van COVID-19 toch nog opnieuw besmet kan raken. Dat gebeurt niet vaak, maar het komt wel voor.

Tot slot kan een gevaccineerde nog steeds het coronavirus bij zich dragen, hoewel hij of zij dan minder besmettelijk is dan zonder vaccinatie.

'Vaccinaties meeste baat'

Toch stelt het RIVM dat mensen er in het geval van een bijeenkomst, bijvoorbeeld een vergadering bij de sportclub of van een vereniging van eigenaren, er in algemene zin het meeste baat bij hebben als iedereen in de ruimte gevaccineerd is. "Daarmee bescherm je jezelf tegen ernstige klachten en je omgeving omdat je minder besmettelijk bent".

In het ideale scenario doe je daar volgens het RIVM nog een maatregel bovenop, zoals testen voor toegang. Daarmee is de kans groter dat je er alsnog een besmette persoon uitvist. "Maar is zo'n maatregel proportioneel bij zoiets als een relatief kleine bijeenkomst? Waarschijnlijk niet. Dan is 1,5 meter afstand houden en goede ventilatie te verkiezen om het allemaal wat veiliger te maken."

Wie gevaccineerd is, heeft bijna twintig keer minder kans om met een coronabesmetting in het ziekenhuis te belanden dan wie niet is ingeënt. Op ic-afdelingen is het verschil nog groter, liet het RIVM eerder weten.

Campagneoffensief voor naleving basisregels

De overheid hoopt de komende tijd met een campagneoffensief mensen over te halen zich aan de basismaatregelen te houden, zich te laten testen bij klachten, mondkapjes te dragen waar dat verplicht is en hun coronatoegangsbewijs te laten zien waar dat moet. Er komen advertenties online en in de krant en spotjes op radio, televisie en op videodiensten.

Gedurende de pandemie liepen er altijd wel campagnes vanuit de overheid. Meestal waren dat er een of twee, maar de komende weken zijn dat er vijf. Die "intensivering" van de campagnes is volgens het ministerie van Volksgezondheid "uitzonderlijk", maar nodig om het aantal besmettingen terug te brengen en mensen te wijzen op de regels die vanaf zaterdag worden aangescherpt.