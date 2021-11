De overheid hoopt mensen middels een campagneoffensief over te halen zich aan de coronamaatregelen te houden. Er komen advertenties online en in de krant, in spotjes op de radio, televisie en op videodiensten.

Zo worden mensen eraan herinnerd zich te laten testen bij klachten, mondkapjes te dragen waar dat verplicht is en hun coronatoegangsbewijs te laten zien waar dat moet.

De komende tijd worden op televisie veertig tot vijftig spotjes per dag uitgezonden en op de radio vierhonderd per week, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast staan er woensdag paginagrote advertenties in de huis-aan-huisbladen om mensen te herinneren aan de basismaatregelen.

Door mensen te wijzen op de mogelijkheid om zich te laten prikken zonder afspraak, hoopt het ministerie de vaccinatiegraad op te krikken. Het campagneteam richt zich specifiek op gebieden waar relatief weinig mensen zich hebben laten inenten, en op mensen die geen Nederlands spreken. Online krijgen mensen advertenties te zien als ze googelen of ze zich met hun klachten moeten laten testen. Het antwoord van de Rijksoverheid is: ja.

Spotjes en advertenties zijn ook te zien in bushokjes en te horen op Spotify. De meeste campagnes liepen al, maar worden nu op meer plekken en vaker onder de aandacht gebracht. Hoeveel budget daarvoor is uitgetrokken, kon het ministerie niet direct zeggen.

'Intensivering van campagne uitzonderlijk maar noodzakelijk'

Gedurende de pandemie liepen er altijd wel campagnes vanuit de overheid. Meestal waren dat er één of twee, maar de komende weken vijf. Die "intensivering" van de campagnes is volgens het ministerie "uitzonderlijk", maar nodig om het aantal besmettingen terug te brengen en mensen te wijzen op de regels die vanaf zaterdag worden aangescherpt.

Volgens onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM zou een betere naleving van de basismaatregelen effectiever zijn dan nieuwe regels. Een aantal partijen in de Tweede Kamer vroeg tijdens het coronadebat om meer voorlichting in plaats van strengere beperkingen.