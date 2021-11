Het weer laat dit weekend een ander beeld zien dat het rustige, maar soms ook kille weer van de afgelopen dagen, schrijft Weerplaza. Zaterdag wordt een bewolkte dag, gevolgd door een dag waarop de zon zich meer laat zien.

Vrijdag slaat het rustiger weer om in herfstachtiger weer. Een toenemende westenwind verdrijft het grijze weer waarna zon en wolkenvelden elkaar afwisselen. Daarbij kan lokaal een bui vallen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het is grotendeels droog, maar er kan wel af en toe een spat regen voorkomen. Het koelt af naar een graad of 4 tot 5.

Overdag stijgt het kwik naar een graad of 12. Door een westenwind kan het wel kouder aanvoelen. Zeker aan de noordwestkust en op de Wadden waait die wind met een krachtige tot soms harde sterkte. Het blijft bewolkt en grotendeels droog, maar er kan wel lichte regen of motregen voorkomen.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt meer regen verwacht. Dan trekt een regengebied van noordwest naar zuidoost over het land. In het zuidoosten kan het ook zondagochtend nog regenen.

Zondag klaart het in de loop van de dag vrijwel overal op. Ook zondag blijft de westenwind aanwezig, maar is het met 12 graden niet koud, aldus Weerplaza.