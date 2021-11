Bij een ongeval met een busje in de haven van Terneuzen is vrijdagochtend een inzittende om het leven gekomen. Vijf anderen die in het voertuig zaten, raakten gewond. Het busje belandde vanaf de kade bij de Buitenhaven op een binnenvaartschip dat bij het sluizencomplex in het water lag.

Volgens Veiligheidsregio Zeeland zaten er zes personen in het busje. Eén persoon raakte bekneld en overleed. De vijf anderen kwamen in het water terecht en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Vermoedelijk is het voertuig bij de Buitenhaven door slagbomen gereden en vervolgens niet in het water, maar half op een binnenvaartschip terechtgekomen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat het voertuig aan de zijkant van het schip hangt en voor ongeveer de helft in het water ligt.

Vanwege het risico dat het busje zou kantelen en daardoor te water zou raken, was het voor de brandweer moeilijk om bij de beknelde persoon te komen. Het medisch team kon wel al constateren dat de inzittende was overleden.

Meerdere hulpdiensten kwamen na het ongeluk ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De brandweer zette duikteams in om mensen uit het water te halen. De slachtoffers zijn tijdelijk opgevangen op omliggende schepen.

Het voertuig is door een kraanschip op de boot gezet. Zodra het schip op een veilige plek is, kunnen brandweerlieden het overleden slachtoffer bergen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg bij het sluizencomplex blijft waarschijnlijk nog tot 16.00 uur dicht.