De tribune van De Goffert, het stadion van voetbalclub NEC, is half oktober ingestort door een te hoge belasting en een fout in de berekening van het ontwerp van de tribune, 22 jaar geleden. Dat heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV vrijdagochtend bekend gemaakt.

De tribune, waar het uitvak zich bevindt, stortte op zondag 17 oktober kort na afloop van de Eredivisie-wedstrijd tussen NEC en aartsrivaal Vitesse in.

Volgens Erik Middelkoop van Royal HaskoningDHV had het tribunedeel de mensen die er stonden kunnen dragen, zolang ze zich "redelijk rustig" hadden gedragen.

Dat was na afloop van de derby niet het geval. Omdat Vitesse had gewonnen, waren de supporters uit Arnhem uitzinnig en hadden ze zich massaal verzameld aan de rand van de tribune en sprongen ze daar op en neer. Daar was het beton niet op berekend. Dat brak dus door de te hoge belasting.

Het gebroken beton werd opgevangen door een container die onder de tribune stond, waardoor er geen slachtoffers vielen.

Honderden scheurtjes in betonnen tribune

Volgens Middelkoop was de tribune wel geschikt om op te springen, maar alleen als de belasting "aanzienlijk lager" was geweest, "vergelijkbaar met plekken waar stoeltjes staan".

Daarnaast zijn er dus ook fouten gemaakt in de berekeningen van het gewapend beton tijdens het ontwerp van de tribune. Een deel van het beton is ingestort, maar er zijn ook honderden scheurtjes geconstateerd op het onderste deel van de tribune.

“Het duidt erop dat er iets mis is met de bewapening, maar ook dat er vaker sprake was van een te hoge belasting”, aldus Middelkoop.

Onderzoek naar veiligheid rest stadion

Er stonden in eerste instantie stoeltjes in het uitvak van De Goffert, maar de eerste drie rijen zijn enkele jaren geleden weggehaald. Volgens NEC-directeur Wilco van Schaik is dat gebeurd omdat uitsupporters altijd op de stoeltjes stonden en ze vernielden.

Van Schaik zegt dat het gedrag van de supporters gebruikelijk is, zowel bij NEC als in andere stadions. Hij vindt ook dat dat moet kunnen, maar alleen als de situatie veilig is.

Het onderzoek heeft zich tot nu toe gericht op het onderste deel van het stadion. Er wordt de komende maanden verder onderzoek gedaan naar de veiligheid van de overige delen van het stadion.

Omdat de veiligheid van supporters nu niet kan worden gegarandeerd, speelt NEC zijn thuiswedstrijden in ieder geval tot de winterstop zonder supporters.