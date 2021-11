Rijkswaterstaat heeft dit jaar al een recordaantal aanrijdingen met pijl- en botswagens op de weg geteld. Tot november zijn er 31 botsingen geweest met wagens met een pijl als bewegwijzering of botsabsorber, een wagen met een stootkussen om een eventuele botsing op te vangen. In vergelijking met heel 2020 zijn dat al negen aanrijdingen meer.

Daarnaast zijn tien voertuigen van weginspecteurs aangereden. "En dan moeten de drukke en donkere maanden november en december nog komen, dus we vrezen voor wat nog komt", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

In 2020 telde Rijkswaterstaat 22 botsingen met voertuigen die een rijstrook afzetten vanwege wegwerkzaamheden of ongelukken. In 2019 kwam het totaal uit op 21 incidenten.

Volgens de woordvoerder is de coronatijd een verklaring voor het grotere aantal aanrijdingen in 2021. Doordat het rustiger op de weg is, heeft Rijkswaterstaat werkzaamheden naar voren gehaald. Daardoor rijden er meer van zulke signaleringswagens rond en is de kans op een aanrijding dus groter.

Door onoplettendheid en doordat weggebruikers afgeleid raken, merken ze de wagens niet altijd op tijd op. "Die rijd je niet zomaar aan, ze zijn enorm verlicht en zowel 's nachts als overdag goed zichtbaar", benadrukt de woordvoerder.

Voor zover Rijkswaterstaat weet, hebben de aanrijdingen "gelukkig niet tot dodelijke incidenten geleid". Ook (zwaar) letsel is de chauffeurs en werknemers van Rijkswaterstaat bespaard gebleven, zegt de woordvoerder. "Maar de impact bij onze collega's is groot. Ze zeggen vaak dat er een engeltje op hun schouder heeft gezeten."