Youssef T., een van de advocaten van Ridouan T., wordt verdacht van voorbereiding en uitlokking van zeer ernstige en gewelddadige strafbare feiten en deelname aan een criminele organisatie, blijkt donderdag in de rechtbank van Amsterdam. De advocaat had bezwaar aangetekend tegen de inbeslagname van zijn gegevensdragers, maar vanwege de ernst van de verdenkingen vindt de rechtbank die klacht ongegrond.

Youssef T. werd op 8 oktober aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij op dat moment zijn cliënt bezocht. Ridouan T. is hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo en zit in de EBI in voorarrest. De advocaat is een volle neef van Ridouan T. en trad ten tijde van zijn arrestatie al enige maanden op als een van zijn advocaten. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat Youssef T. als boodschapper heeft gefungeerd.

Na de arrestatie van Youssef T. heeft de politie met toestemming van de rechter-commissaris zijn woning en Utrechtse kantoor doorzocht. Daarbij zijn spullen, waaronder gegevensdragers, in beslag genomen. Volgens Youssef T. mocht dat niet, omdat de in beslag genomen apparaten onder het zogeheten verschoningsrecht van advocaten vallen.

De rechtbank oordeelt echter dat de omstandigheden zo uitzonderlijk waren, dat de inbreuk op het verschoningsrecht gerechtvaardigd is. De verdenkingen die het OM tegen de advocaat koestert, zijn volgens de rechtbank zeer ernstig.

Het gaat om "verdenkingen die grote schade kunnen berokkenen aan het vertrouwen in de maatschappelijke functie van de advocatuur". Youssef T. zou onder meer betrokken zijn geweest bij plannen voor een gewelddadige uitbraak of bevrijding van Ridouan T. uit de EBI.