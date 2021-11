Het noorderlicht is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw in ons land waargenomen, meldt Weer.nl. Het fenomeen was rond middernacht te zien op de Waddeneilanden en in het westen van Noord-Holland, waaronder in Egmond aan Zee, aldus een woordvoerder van Weer.nl.

In Nederland waren er vooral rode tinten van het licht te zien, met hier en daar een strook groen. Verder richting de noordpool was het noorderlicht een waar spektakel: daar kleurde de lucht groen en paars.

Dat het noorderlicht in Nederland te zien was, komt volgens het weerbureau door een grote uitbarsting op de zon. Die was naar de aarde gericht, waardoor een grote hoeveelheid geladen deeltjes op de aarde werd 'afgevuurd'.

Die botsen op moleculen in de atmosfeer, "waardoor de moleculen in een verhoogde staat van energie terechtkomen", aldus Weer.nl. "Om weer hun normale energiestaat te bereiken, zenden de deeltjes licht uit: het noorderlicht."

Het weerbureau verwacht dat we het bijzondere licht de komende maanden nog een paar keer te zien krijgen. Wanneer precies is nu nog lastig te voorspellen; daarvoor wordt de activiteit van de zon in de gaten gehouden.