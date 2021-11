Het KNMI waarschuwt donderdagochtend voor dikke mist in een groot deel van het land, met uitzondering van de kustprovincies. Door de mist is het zicht op sommige plaatsen niet meer dan 200 meter. Het verkeer kan last hebben van de mist.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Rijkswaterstaat wijst automobilisten erop de juiste verlichting te voeren. Tegen 8.00 uur stond er bijna 340 kilometer file op de Nederlandse wegen. De ANWB sprak op NPO Radio 1 van een "best wel drukke ochtendspits".

De mist en lage bewolking lossen overdag maar langzaam op. Daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De zon krijgt donderdag weinig kans, meldt Weerplaza.

In het westen van het land is er kans op een bui, in de rest van het land blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden. De wind stelt weinig voor.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.