De gynaecoloog Jan Wildschut heeft zeker 47 kinderen verwekt als werknemer van het toenmalige Zwolse Sophia Ziekenhuis. Hij heeft vrouwen geïnsemineerd met zijn eigen sperma in plaats van dat van hun partner. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van een externe commissie. Tot nu toe was bekend dat Wildschut minstens 33 kinderen had verwekt.

Ziekenhuisbestuurder Ina Kuper vertelt aan RTV Oost dat mogelijk nooit helemaal duidelijk wordt hoeveel kinderen verwekt zijn met het sperma van Wildschut. De arts zou geen administratie hebben bijgehouden van het verwisselen van het sperma. Van twee kinderen is bekend dat Wildschut in plaats van het sperma van de partner gebruikgemaakt heeft van andere zaaddonoren.

Wildschut is in 2009 overleden en werkte van 1981 tot 1993 in het Isala, dat vroeger het Sophia Ziekenhuis Zwolle heette. Hij hield zich daar bezig met Kunstmatige Inseminatie Donorsperma (KID). Eind 2019 kwam het ziekenhuis tot de ontdekking dat de arts zijn eigen sperma gebruikte zonder dat de wensouders dit wisten. Zij gingen ervan uit dat het zaad afkomstig was van hun partner of van donoren.

De link kwam aan het licht nadat één donorkind via een commerciële DNA-databank had ontdekt een match te zijn met een nicht van Wildschut. Deze persoon werd vervolgens via hulpverleningsorganisatie Fiom aan zestien andere donorkinderen gekoppeld. DNA-onderzoek met behulp van een van Wildschuts wettige kinderen bevestigde dat de arts hun biologische vader is.

De partijen hebben geholpen bij het maken van een virtueel donorprofiel van de gynaecoloog in de KID-DNA-databank van Fiom, omdat er mogelijk meer donorkinderen zijn. Donorkinderen die willen weten of Wildschut ook hun biologische vader is, kunnen via deze databank hun DNA laten vergelijken met dat van de gynaecoloog.