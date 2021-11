In Amsterdam is een crimineel netwerk in beeld gebracht van 150 personen die allemaal in de Wildemanbuurt, in het stadsdeel Osdorp, zouden wonen. De personen zouden opereren in elf groepen die betrokken zijn geweest bij autodiefstallen tot zelfs liquidaties, zo concluderen onderzoekers en politiespecialisten.

Tijdens het onderzoek kwamen ernstige vermogensmisdrijven aan het licht, evenals grof geweld dat de groepen zouden gebruiken. Ook schrijven agenten over wapens die de groepen voorhanden zouden hebben.

Bij het criminele netwerk zouden hele families betrokken zijn. De zogeheten harde kern van de misdaadgroep wordt gevormd door 62 mannen, terwijl 35 anderen zijn aangemerkt als 'aanstormende talenten' die worden klaargestoomd voor grotere misdrijven. Volgens de onderzoekers moet er alles aan gedaan worden om de jonge criminelen alsnog uit handen van de zware misdaad te houden. Ook zijn de onderzoekers 23 kleine criminelen op het spoor gekomen.

De 150 criminelen zouden volgens Het Parool betrokken zijn bij bijna drieduizend incidenten in de afgelopen drie jaar. In negentien gevallen ging het om betrokkenheid bij liquidaties of andere moord en doodslag. In bijna de helft van alle incidenten ging het om berovingen en diefstallen.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema spreekt van een "indrukwekkend rapport met zorgwekkende bevindingen". Ze schrijft dat het gaat om een hecht crimineel netwerk dat door zijn sterke onderlinge relaties efficiënt en gesloten is. "Toetreding tot het netwerk is moeilijk, maar het omgekeerde is ook waar: eenmaal erin, kom je er moeilijk weer uit." Dus langdurig ingrijpen is geboden, aldus de burgemeester.

'Wildemanbuurt is kraamkamer van georganiseerde drugscriminaliteit'

De Wildemanbuurt wordt door onderzoekers bestempeld als "een van de kraamkamers van de georganiseerde drugscriminaliteit in ons land". In het rapport wordt gewezen op de "kwetsbare geschiedenis" van de buurt, als gekeken wordt naar de "historie van massieve, hardnekkige en ernstige jeugdproblematiek". Het zou tevens al decennia de kwetsbaarste Amsterdamse buurt op sociaal-economisch vlak zijn.

In de Wildemanbuurt wonen zo'n vijfduizend mensen. 64 procent van hen zou een niet-westerse migratieachtergrond hebben. De wijk zelf beslaat enkele vierkante kilometers binnen het stadsdeel Osdorp.

Onderzoekers concluderen dat bewoners zich er over het algemeen onveilig voelen, maar de politie niet om hulp vragen. "Alleen een heel brede aanpak kan hier soelaas bieden."

Volgens Halsema zijn er "ook veel positieve krachten in de Wildemanbuurt aanwezig". Ze stelt dat het overgrote deel van de wijkbewoners zwaar lijdt onder de "ondermijnende aanwezigheid van het criminele netwerk" en spreekt haar steun aan hen uit.

Het is niet duidelijk of het rapport tot directe actie vanuit de politie Amsterdam leidt. Het Actiecentrum Zorg en Veiligheid vertelt in gesprek met Het Parool dat de strijd tegen misdaad in de buurt "er een van de lange adem wordt". Een woordvoerder houdt er rekening mee dat instanties nog jarenlang moeten samenwerken om voor verbetering te zorgen, maar stelt ook dat voor "een goede, langdurige aanpak" extra capaciteit nodig is.