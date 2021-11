In meerdere regio's in het land is het drukker op vaccinatielocaties waar mensen zonder afspraak terechtkunnen dan normaal, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland woensdag weten. In het callcenter en online zijn dinsdag in totaal zeventienduizend afspraken voor een coronavaccinatie vastgelegd, waar dat er normaal gemiddeld tienduizend zijn. Ook woensdag is het weer "veel drukker" in het callcenter, vertelt een woordvoerder.

GGD Hart voor Brabant vroeg mensen woensdag niet meer naar de vaccinatielocatie in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel in Den Bosch te komen, omdat het er erg druk was. Mensen mochten wel komen, aldus een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant, maar de rij voor een prik was lang.

Het was woensdag de eerste dag dat de locatie was geopend. "De oproep was nadrukkelijk niet: laat je vandaag niet vaccineren", zegt de woordvoerder. "De boodschap was dat het druk was en dat je dus beter naar een andere locatie kon gaan als je niet in de rij wilde staan."

Ook in andere delen van het land is het woensdag drukker dan gewoonlijk, aldus een woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Het gaat volgens haar om onder meer de regio's Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Drenthe en Twente. Onder andere die laatste regio heeft extra personeel opgeroepen. In Brabant-Zuidoost was het woensdagochtend erg druk, maar 's middags werd het weer "behapbaar".

Ook het vaccineren mét afspraak lijkt deze week populairder dan gewoonlijk. Dinsdag werden er landelijk al een stuk meer prikafspraken gemaakt dan gemiddeld, aldus de koepelorganisatie. De organisatie komt donderdag met de totaalcijfers van het aantal afspraken dat woensdag werd gemaakt.