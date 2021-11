Het is woensdagochtend op veel plaatsen bewolkt of mistig. Regionaal kan het lange tijd grijs blijven. Verkeersdeelnemers in vooral het midden en oosten van het land kunnen last hebben van mist tijdens de ochtendspits.

Langs de kust weet de zon soms door te breken, maar kan ook een enkele bui vallen. Op andere plekken blijft het bewolkt en zal de zon zich woensdag niet of nauwelijks laten zien.

De temperatuur komt uit tussen de 8 en 10 graden.

Vooral in het midden en oosten van het land is het tijdens de ochtendspits op veel plaatsen behoorlijk mistig. Op verschillende plaatsen is het zicht 100 tot 150 meter en kan het verkeer hinder ondervinden van het slechte zicht.

In het zuiden, de westelijke Randstad en het noorden komt alleen lokaal dichte mist voor. De dichte mist zal tijdens de ochtendspits blijven hangen en pas later in de ochtend geleidelijk afnemen.

