Twee vrouwen van 25 jaar die een 17-jarige pizzakoerier in mei vorig jaar in zijn kruis hadden gegrepen en dat hadden gefilmd, zijn dinsdag veroordeeld tot een dag gevangenisstraf en taakstraffen van 120 en 60 uur.

De rechtbank in Alkmaar sprak een van de vrouwen vrij van de aanranding, maar achtte beiden schuldig aan het maken en verspreiden van de filmopnamen. De officier van justitie had tegen de twee drie maanden cel geëist.

Volgens de rechtbank werd het slachtoffer toen hij aanbelde "volkomen overrompeld" door het "opdringerige gedrag" van een van de vrouwen, die hem "onverhoeds" in zijn kruis greep en betastte. De tweede vrouw legde de handelingen vast op haar telefoon en zei tegen de bezorger: "Dit is onze droom, dit is jouw droom, laten we het waarmaken".

De jonge bezorger raakte door de gebeurtenissen in paniek en in shock. Hij verliet de woning en barstte in tranen uit. Op aandringen van zijn baas deed hij kort daarna aangifte bij de politie. Hij kon een tijd niet werken door onder meer paniekaanvallen en voerde drie maanden intensieve gesprekken met hulpverleners.