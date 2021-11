Om toekomstige overstromingen in Limburg te voorkomen is een bedrag van 1,2 miljard euro nodig. Dat hebben de provincie Limburg, meerdere gemeenten en Waterschap Limburg dinsdag bekendgemaakt in een plan dat is aangeboden aan demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat). Het plan is gemaakt naar aanleiding van de overstromingen van afgelopen zomer.

Limburg mikte er in eerste instantie op om in 2050 een "klimaatrobuust" watersysteem te hebben, maar het is de bedoeling dat dat met vijftien jaar wordt vervroegd.

In het plan staat dat water in landbouwgebieden extra vastgehouden moet worden en dat opvangbekkens moeten worden aangelegd. Ook moet in dorpen en steden minder "verharding" komen te liggen.

De Limburgse gouverneur Johan Remkes stipte daarbij aan dat er ook een rol voor inwoners ligt. "In ons stedelijk gebied is sprake van een grote mate van verstening. Mensen zouden eens na kunnen denken of ze de helft van de tegels uit de tuin kunnen halen, waardoor het water makkelijker af te voeren is."

Duizenden mensen moesten in de zomer worden geëvacueerd vanwege de overstromingen. Duizenden mensen moesten in de zomer worden geëvacueerd vanwege de overstromingen. Foto: Job van der Plicht

'Plaats stopcontacten niet bij de grond'

Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap Limburg, noemde het ook van belang dat bewoners van overstroomde gebieden bij het herstellen van hun woning rekening houden met toekomstige overstromingen. "Zorg dat wat je gaat bouwen waterresistent is. Plaats stopcontacten bijvoorbeeld niet bij de grond."

Daarnaast kunnen mensen bijvoorbeeld ook muurtjes die water tegenhouden of kleine keringen voor hun garage of kelder plaatsen.

"We moeten ruimte geven aan de beken en de Maas", zei de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake. "We zitten iedere dag met het besef dat het de volgende dag weer kan gebeuren."

In totaal bedroeg de schade door de overstromingen in Limburg 1,8 miljard euro. In het zwaar getroffen Valkenburg aan de Geul was alleen al voor 400 miljoen euro aan schade.