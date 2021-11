Enkele patiënten en medewerkers in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zijn besmet geraakt met het norovirus. Er is een tijdelijke opnamestop op de verpleegafdeling ingesteld, meldt het ziekenhuis.

Het ziekenhuis meldt dat enkele personen in het ziekenhuis met het norovirus besmet zijn geraakt, en dat bij nog een aantal patiënten het vermoeden van besmetting bestaat. "De hygiëneregels zijn aangescherpt en de betreffende patiënten worden geïsoleerd verpleegd", aldus het Slingeland Ziekenhuis.

Het norovirus zorgt voor een ontsteking van de darmen en is erg besmettelijk. Het wordt ook wel buikgriep genoemd. Volgens het RIVM hebben jaarlijks 4,5 miljoen Nederlanders last van buikgriep, in de helft van de gevallen gaat het om een besmetting met het norovirus. Het virus zit in het braaksel of in de ontlasting van een besmette persoon.

Mensen die besmet zijn met het norovirus hebben vaak last van misselijkheid, braken, diarree en buikkrampen. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na één tot vier dagen.

Door de uitbraak kan een aantal geplande operaties deze week niet doorgaan. Volgens het ziekenhuis komt dit niet alleen door het norovirus, maar ook door de toename van het aantal coronapatiënten.