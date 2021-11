Het agrarisch adviesbureau Bergs Advies uit het Limburgse Heythuysen doet de mesthuishouding van honderden varkens-, kippen- en melkveebedrijven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de adviseurs "bereid om actief mee te denken" om de regels te ontduiken. Vier directeuren staan vandaag bij de rechtbank in Den Bosch terecht op verdenking van valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie.

Het OM beschouwt Bergs Advies als de spil van grootschalige mestfraude, waarbij boeren werden geholpen door "actief mee te denken" over het ontduiken van de regelgeving.

Door te goochelen met de aantallen dieren, de hoeveelheid grond die boeren bezitten of de hoeveelheid mest die moest worden afgevoerd, werden volgens het OM de autoriteiten misleid. Zo werd grond van de overheid als eigen grond opgegeven, om zo meer mest uit te kunnen rijden. Of de administratie van melkrechten werd vervalst om zo meer fosfaatrechten te krijgen, en dus meer koeien te kunnen houden.

Op 19 november 2018 deden de opsporingsautoriteiten een inval bij het kantoor van Bergs Advies en de privéwoning van directeur Frank B. Ook op negen andere locaties werden invallen gedaan bij onder meer veehouders die samenwerkten met het bureau.

Al eerder veroordeeld wegens valsheid in geschrifte

Het bedrijf werd eerder in 2017 al een keer veroordeeld wegens valsheid in geschrifte in een mestfraudezaak. Volgens het OM is Bergs Advies "een van de grootste in het zuiden van het land". Het bedrijf adviseert honderden boeren die in totaal een kwart van alle varkens, kippen en koeien in Nederland houden.

Bij het OM komen als sinds 2016 "regelmatig negatieve signalen" binnen over het bedrijf. Na een opsporingsonderzoek met de codenaam 'Kievit' , dat vier jaar duurde, is het OM tot de conclusie gekomen dat de vier directeuren en een aantal van hun klanten zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Ook worden de directeuren ervan beschuldigd een criminele organisatie te hebben gevormd.

Mestfraude heeft volgens politie grote en ondermijnende gevolgen

In het dreigingsbeeld van de politie uit juni 2021 wordt mestfraude genoemd als een van de milieudelicten die "zeer grote en ondermijnende gevolgen hebben voor de leefomgeving, economie en maatschappij." Daarnaast vormt mestfraude volgens het politierapport "een serieuze bedreiging" voor de bodem- en waterkwaliteit "en daarmee voor onze volksgezondheid".

In NRC, dat de afgelopen jaren veel onderzoek deed naar mestfraude, ontkende B. dat hij zich schuldig maakte aan mestfraude. "Dat gaat echt helemaal nergens over," zei hij in 2017 tegen de krant. Ook "lachte hij zich dood" over de bewering van de politie dat de mestfraude een belangrijk probleem is. Er zou hier en daar wel "een rotte appel" tussen zitten, maar volgens B. kon je met "mest die van A naar B gaat" niet frauderen.

Een woordvoerder van Bergs Advies laat aan NU.nl weten niets te willen zeggen over de rechtszaak.