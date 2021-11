Basisscholen hadden al moeite met het vinden van invallers voor zieke leerkrachten, maar door het geld dat alle scholen krijgen om corona-achterstanden in te lopen, is het dit jaar nog lastiger. Veel van de leraren die normaal gesproken bij verschillende scholen als invaller werkten, zitten nu met het extra geld vast op één school. Basisschoolleerlingen dreigen daarom komende winter vaker niet naar school te kunnen, zeggen schooldirecteuren, invalpools en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) aan NU.nl.

Jessica Geldof, schooldirecteur van een basisschool in Utrecht, maakt zich grote zorgen. Ze vertelt dat het dit schooljaar gelukkig net gelukt is om voor iedere klas een leraar te vinden. Maar invallers zijn er niet. Zo heeft ze klassen dit schooljaar al een dag naar huis moeten sturen. "Leerlingen missen dan een dag onderwijs, als dat regelmatig gebeurt dan doen leerlingen natuurlijk leerachterstanden op."

Het was door het lerarentekort al langere tijd moeilijk om invallers te vinden. Een reden dat het dit jaar extra moeilijk is, is dat iedere basisschool in Nederland dit en volgend schooljaar geld krijgt om de achterstanden die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Dit wordt het Nationaal Programma Onderwijs genoemd. Veel van de leraren die normaal gesproken als invaller werkten, zitten nu door het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs vast aan één school.

Oproep om juffen en meesters niet uit invalpool te trekken

De zogenaamde invalpools, die worden ingezet als een leraar ziek is, zijn volgens AVS-voorzitter Petra van Haren "zo langzamerhand leeg".

Bij regionaal transfercentrum Transvita, dat een invalpool heeft in de regio Utrecht, zien ze ook dat een deel van de leraren die eerder invielen op verschillende scholen, nu op één school extra ondersteuning biedt, bijvoorbeeld voor extra les aan kinderen met achterstanden.

"We hebben in september bij ons aangesloten scholen via de mail gevraagd om met het coronageld geen bevoegde leerkrachten uit de invalpool te halen. In plaats daarvan zouden scholen het coronageld kunnen gebruiken voor het aantrekken van extra onderwijsassistenten en andere vormen van ondersteuning", aldus Transvita.

"Daar kregen we positieve reacties op, maar een deel van het geld was al ingezet voordat we deze mail stuurden. We hebben in de pool nog wel invallers, maar we kunnen nu al een stuk minder invalverzoeken honoreren dan een jaar eerder."

Kiezen tussen kwaden

Wat gebeurt er eigenlijk op een school als er geen vervanger te vinden is? Rick Jansen, schooldirecteur in het Zuid-Hollandse Woubrugge, kiest er vaak voor om de klas naar huis te sturen als een leerkracht ziek is. Hij zet bijvoorbeeld geen onderwijsassistent voor de klas. "Als je de onderwijsassistent wel voor de klas zou zetten, is er een gezicht voor de klas. Ook zijn de ouders blij, want de kinderen zitten niet thuis."

"Maar dat betekent ook dat de onderwijsassistent de kinderen die ze die dag extra zou gaan begeleiden, niet kan begeleiden. Als dat regelmatig gebeurt, zijn juist die kinderen die extra hulp nodig hebben de dupe. Daar kiezen we daarom niet voor. We hebben ouders dus een brief gestuurd dat het deze winter vaker kan gebeuren dat kinderen een dag niet naar school kunnen."

Ook Van Haren ziet dat scholen er momenteel vaker voor kiezen om klassen soms naar huis te sturen als een meester of juf ziek is. "Scholen willen zo de kwaliteit en de rust op school bewaren, maar het is echt kiezen tussen kwaden. Klassen naar huis sturen, leerlingen van de zieke leerkracht verdelen over andere klassen, de mensen die extra ondersteuning bieden voor de klas zetten; het zijn allemaal slechte opties. Om het tekort aan leraren op te lossen zijn structurele investeringen van groot belang."