Het al jaren spelende tekort aan pleegouders was in 2020 nóg groter door de coronapandemie, stelt Pleegzorg Nederland. Het onderdeel van Jeugdzorg Nederland maakt zich zorgen omdat het tot kansenongelijkheid van kinderen zou leiden.

Om jaarlijks alle kinderen op te kunnen vangen en de juiste match met pleegouders te maken, zijn er volgens Pleegzorg Nederland minimaal 3.500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. In het coronajaar 2020 waren dat er volgens de organisatie 2.647, ruim 850 te weinig.

In 2019 waren er 2.778 aanmeldingen, 8 procent meer dan in 2018. De pandemie leidde volgens de organisatie tot een afwachtende houding, waardoor er in 2020 minder aanmeldingen waren.

En dat terwijl het aantal pleegkinderen volgens de lezing van Pleegzorg Nederland toeneemt. In 2020 waren er volgens de organisatie 19.097 pleegkinderen, terwijl dat er vijf jaar eerder zo'n 800 minder waren.

'Goede match maken voor kinderen is lastiger'

Door het grote tekort aan pleegouders vindt Pleegzorg Nederland het moeilijker om voor kinderen een passend gezin met de juiste klik te vinden. Een kind woont dan in een tijdelijk gezin of op een groep. Ook als er wel een pleeggezin is, moet een kind soms weer verhuizen als er geen goede match blijkt te zijn.

"Ik vind het moeilijk dat door dit structurele tekort aan pleegouders kinderen de dupe zijn", zegt woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland Arlette Sprokkereef. "Elk kind verdient dezelfde kansen in het leven en verdient het om op te kunnen groeien in een stabiel gezin."

De knelpunten met betrekking tot de beschikbare pleegouders zijn er volgens Pleegzorg Nederland "in de volle breedte". Vooral voor jeugdigen met ernstige emotionele problemen, hechtingsproblemen of gedragsproblemen en voor broers en zussen die bij voorkeur samen bij pleegouders worden geplaatst zou de nood hoog zijn.