Bij de schaatsbond KNSB hebben zich in vier dagen tijd meer dan zeshonderd mensen die natuurijsmeester willen worden gemeld. Vierhonderd aspirant-ijsmeesters komen daadwerkelijk in aanmerking voor de opleiding, die één avond duurt.

"Een van de voorwaarden is dat de mensen die zich aanmelden lid zijn van een ijsvereniging of de intentie hebben om lid te worden", laat een woordvoerder namens de KNSB weten aan NU.nl. "Het kan zijn dat men daar niet aan voldeed." Een andere eis is dat een aspirant-natuurijsmeester minimaal achttien jaar oud is.

Rieks Poelman, hoofd Sectie Natuurijs van de KNSB en natuurijsmeester, zegt dinsdag dat de aandacht voor de campagne "overweldigend" is. "Het aantal aspirant-ijsmeesters dat we er nu al bij krijgen, is enorm. We zullen extra cursusavonden moeten inlassen. Het bewijst eens te meer dat schaatsen op natuurijs echt in het DNA van de Nederlander zit. Als het aan ons ligt, gaat het daar ook nooit uit."

Bij de KNSB zijn ruim 450 natuurijsverenigingen aangesloten, die als het vriest natuurijsbanen maken van bijvoorbeeld skeelerbanen, meren en plekken met open water in het bos. Voordat het gaat vriezen, moet er op die plekken een team van opgeleide natuurijsmeesters en andere vrijwilligers klaarstaan om er een mooie ijsbaan van te maken, zei de bond vrijdag.

Omdat de perioden met vorst steeds korter worden, vereist dat meer mensen en nieuwe technieken, aldus de KNSB. Om het tekort aan natuurijsmeesters op te vangen, startte de schaatsbond vrijdag een wervingsactie.