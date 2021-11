De ochtend begint met lokaal nevel of mist. In de eerste uren breekt de zon zo nu en dan kort door.

In de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuiden bewolkt en volgt al snel de eerste bui. Rond het middaguur gaat het op steeds meer plaatsen regenen en de bewolking overheerst.

In het noordoosten blijft het langer droog en in het zuidwesten klaart het tegen het einde van de middag alweer op. De temperatuur komt dinsdag uit op 10 of 11 graden.

