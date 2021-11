Het aandeel van 18- tot 27-jarigen onder de groep daklozen in Nederland is de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zou het aandeel van 35 procent in 2016 naar 18 procent begin 2021 zijn gedaald. De koepel van hulporganisaties zet vraagtekens bij deze cijfers.

Het CBS meldt wel dat het om voorlopige cijfers gaat. In totaal stonden in januari 2021 in Nederland 32.000 mensen als dakloos geregistreerd. Hierbij gaat het om personen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar die geen vaste verblijfplaats hebben en op straat of in een laagdrempelige opvang slapen.

In 2009, toen het CBS voor het eerst het aantal daklozen registreerde, telde Nederland achttienduizend inwoners zonder vaste verblijfplaats.

Het CBS geeft geen nadere toelichting van de daling van het aantal jonge daklozen omdat hier geen onderzoek naar is verricht. De organisatie baseert zich op de cijfers van daklozen die ingeschreven staan bij een van de registratieplekken die het CBS gebruikt voor de meting, zoals de nachtopvangvoorzieningen.

Het CBS beklemtoont dat in de cijfers niet de mensen zijn opgenomen die illegaal in Nederland verblijven en dakloos zijn.

Hulpverleners zien in de praktijk juist een stijging

Vereniging Valente, de brancheorganisatie voor hulpverleners in deze sector, is erg verbaasd over de conclusies van het CBS. "De berekeningen van het CBS zijn doorgaans heel gedegen en integer", zegt Valente-directeur Esmé Wiegman. "Maar dit zijn niet de signalen die wij de afgelopen jaren uit het veld krijgen. Integendeel, volgens ons blijft het aantal jonge daklozen nog steeds stijgen."

Volgens Wiegman zijn er in deze kwetsbare groep veel mensen die zich niet melden bij de plekken die het CBS gebruikt om de lijsten samen te stellen. "Het is cruciaal welke definities je precies gebruikt om deze cijfers te bepalen. Ik vrees echt dat in dit overzicht heel veel jongeren ontbreken die in ons systeem tussen wal en schip zijn beland", aldus de Valente-directeur.