De politie in Den Haag onderzoekt een video waarin een agent een arrestant die op de grond ligt lijkt te schoppen.

In een video die maandagochtend op sociale media rondgaat, is te zien dat een agent met een wapenstok naar een op de grond liggende arrestant loopt en onder toeziend oog van een collega een schoppende beweging maakt. Daarna lijken beide agenten hun wapenstok te gebruiken tegen de arrestant.

Volgens de politie gebeurde dat zondagmiddag tijdens een arrestatie in het Joubertplantsoen in Den Haag. Agenten hielden daar negen personen aan, nadat zij naar eigen zeggen waren belaagd door een groep van meer dan vijftig personen. Daarbij zouden ook agenten zijn geslagen en geschopt en zijn bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk.

Volgens Omroep West speelde het voorval zich af rond een demonstratie tegen het coronabeleid. Die is volgens RTL Nieuws georganiseerd door de 4 juli beweging. Hoewel onduidelijk is of de arrestant een van de demonstranten was, schrijft de beweging op de eigen Facebook-pagina "een strafzaak" te beginnen "tegen deze misdadigers".