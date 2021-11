De twintigjarige Hyron A., een van de verdachten van een serie aanslagen op Poolse supermarkten, heeft bekend bommen te hebben geplaatst bij supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte aan NH Nieuws.

De omroep schrijft dat de verdachte "overduidelijk zenuwachtig" was op de tussentijdse zitting die maandag plaatsvond. Hij bekende betrokken te zijn geweest bij aanslagen op drie panden in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. A. wordt in het proces verdacht van betrokkenheid bij explosies in Beverwijk en Tilburg.

"Er werd contact met mij gelegd. Ik wilde geld verdienen, maar dat heb ik nooit gehad", zei A. tijdens de zitting. De officier van justitie sprak van een "bekennende houding bij de verdachte", schrijft NH Nieuws.

Sinds december 2020 zijn er door het hele land aanslagen gepleegd op Poolse supermarkten. In die maand vonden er in korte tijd vier aanslagen plaats, waarna de politie zei uit te gaan van "een "gecoördineerde actie, die specifiek is gericht tegen deze supermarkten".

De vier explosies hadden namelijk niet alleen met elkaar gemeen dat een Poolse supermarkt het doelwit was, ook werden bij alle incidenten geïmproviseerde explosieven gebruikt die vergelijkbaar zijn met explosieven die worden gebruikt voor plofkraken.

In januari, maart, juni en augustus 2021 vonden er op andere plekken in het land ook aanslagen op Poolse supermarkten plaats. Inmiddels heeft justitie in totaal negen verdachten in beeld voor de aanslagen op de supermarkten en pogingen daartoe. Zij worden vervolgd in twee onderzoeken.

De achtergrond voor de aanslagen is nog altijd onduidelijk. Een van de eigenaren van de supermarkt in Beverwijk zei bij een eerdere zitting volstrekt in het duister te tasten.