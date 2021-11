Bezoekers van de sinterklaasintochten in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven op 13 en 14 november hoeven hun coronatoegangsbewijs niet te tonen. Rotterdam wilde aanvankelijk bij de intocht op het Willemsplein QR-codes scannen, maar een woordvoerder zegt tegen NU.nl dat de gemeente ervan afziet.

Voor de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag was de gemeente Rotterdam van plan bij de intocht op zaterdag 13 november coronapassen te controleren. Ook wilde de gemeente dat bezoekers zich online registeren. Die plannen zijn nu van tafel: zowel voor de intocht op het Willemsplein als langs de rest van de route is geen QR-code of registratie nodig.

Sinterklaasintochten vallen niet onder de dinsdag aangekondigde maatregelen. In de grote steden kunnen de intochten daardoor zonder controles doorgaan. In de meeste gemeenten is gekozen voor een doorstroomevenement. Daarbij is het publiek voortdurend in beweging en is het risico op een besmetting met het coronavirus klein.

In Amsterdam heeft de intocht van zondag 14 november een andere invulling gekregen. Zo bezoekt Sinterklaas de stad dit jaar niet te paard, maar vaart hij over de grachten naar het Scheepvaartmuseum. Bezoekers hoeven geen coronabewijs te laten zien.

Ook in Utrecht en Eindhoven is de intocht georganiseerd als een open evenement. Coronapassen zijn daar niet nodig.

Kleinere gemeenten gaan ook voor intocht zonder coronapas

In veel kleinere gemeenten gaat de intocht van Sinterklaas ook door; daar wordt vaak gekozen voor een doorstroomevenement.

In Veendam zou een deel van de intocht aanvankelijk gevierd worden met een pleinfeest, maar omdat daar geen sprake was van doorstroming, zouden coronapassen onder de toenmalige maatregelen verplicht zijn geweest. Dat feest werd later al geannuleerd vanwege de vele "negatieve en zelfs bedreigende reacties", laat de organisatie op Facebook weten. Nu gaat de intocht van Sinterklaas in Veendam gewoon door zonder coronapas.

Ook in Apeldoorn is een intocht georganiseerd die onder de huidige coronamaatregelen plaats kan vinden zonder coronatoegangsbewijs. Daar wordt een zogeheten 'pepernotenroute' georganiseerd.

Intochtcomité van Roermond blaast intocht af

De sinterklaasintocht in Roermond gaat niet door. Het bestuur van het intochtcomité zegt vanwege de pandemie niet te kunnen instaan voor de gezondheid van het publiek en de talloze vrijwilligers.

Volgens de secretaris van het bestuur kan het comité niet uitleggen dat op zondag 14 november zo'n duizend mensen zonder beperkende maatregelen vier rijen dik langs de Roerkade staan te kijken naar de intocht. "Het is niet mogelijk mensen op hun QR-code te controleren", aldus de bestuurssecretaris. "Gezien het stijgende aantal besmettingen - waarbij Limburg een van de koplopers is - besloot het bestuur de optocht niet door te laten gaan."

De gemeente Roermond is overvallen door de aankondiging dat de goedheilig man niet komt. Wethouder Rens Evers (GroenLinks) benadrukt in een reactie dat het besluit niet door de gemeente is genomen. "Het lijkt me goed dat er nog even expliciet bij te zetten, aangezien de gemeente nu de spreekwoordelijke zwartepiet krijgt. De gemeente gaat contact opnemen met het comité." Van de gemeente mag de intocht doorgaan, zolang het van demissionair premier Mark Rutte mag.