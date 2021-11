Tien jaar nadat Tristan van der Vlis een bloedbad aanrichtte in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn, krijgen slachtoffers een schadevergoeding uitgekeerd, dat meldt De Telegraaf. Op 9 april 2011 schoot Van der Vlis vijf mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. Ook overleed een man aan een hartaanval tijdens het incident en vielen er zeventien gewonden.

Belangenbehartiger Orlando Kadir laat aan De Telegraaf weten dat aan 21 van zijn cliënten een schadevergoeding is uitgekeerd. 66 andere slachtoffers kunnen dit jaar nog een regeling verwachten. Het zou gaan om tot wel tienmaal het gevraagde bedrag.

In 2018 oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de politie deels verantwoordelijk is voor het schietdrama dat plaatsvond in de gemeente in Zuid-Holland. De geesteszieke Van der Vlis was namelijk een wapenvergunning verstrekt, iets wat tegen de norm ingaat en het korps dus wordt aangerekend.

Volgens Kadir "wordt er eindelijk met sympathie en de menselijke maat uitgekeerd", schrijft De Telegraaf. Veel van zijn cliënten lijden nog altijd onder de effecten die het schietdrama op hen heeft gehad.