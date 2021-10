De komende week is een dikke jas nodig, meldt Weerplaza. De temperaturen zijn de komende dagen namelijk lager dan we de afgelopen weken gewend waren.

Op maandag maakt een stevige zuidwestenwind het frisser dan de 12 graden die de thermometer in de middag aangeeft. De combinatie van bladeren en buien kan plaatselijk gladheid op de wegen opleveren.

Dinsdag en woensdag staat er een stuk minder wind. In de tweede helft van de week neemt de wind weer iets toe, maar langs de kust wordt hooguit windkracht 6 verwacht.

Het weerbeeld is deze week nogal wisselvallig. Tot en met donderdag is de opbouw van de atmosfeer namelijk vrij onstabiel door de aanwezigheid van een lagedrukgebied boven de Britse Eilanden.

De meeste buien komen deze week met name in de kuststreken voor. Zeker op maandag en donderdag is dat het geval. Verder in het binnenland valt het in de eerste ochtenduren meestal mee met het aantal buien.

Vrijdag en in het weekend blijft het op een enkele bui na ook in de kustprovincies droog, maar trekken wel veel wolkenvelden over ons land.