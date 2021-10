De douane heeft zaterdagavond een "enorme hoeveelheid" van 4.178 kilo cocaïne onderschept tijdens een controle in de Rotterdamse haven. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om een van de grootste vangsten van de afgelopen jaren.

De cocaïne heeft een straatwaarde van ruim 313 miljoen euro. De drugs werden aangetroffen tussen containers gevuld met soja en waren vanuit Paraguay onderweg naar Portugal.

Volgens een woordvoerder is de onderschepte partij in zaterdag zeker "de grootste partij van dit jaar" en een van de grootste vangsten van de afgelopen tijd. De grootste vangst was een partij van 4.600 kilo in 2005.

Het OM heeft dit jaar al meerdere grote onderscheppingen in de Rotterdamse haven gemeld. Zo werd in juli een partij van 3.001 kilo in containers gevuld met vaten bananenpuree aangetroffen. Vorige maand vond de douane nog zo'n 4.000 kilo.

Een woordvoerder van het OM kon zondag niet zeggen of er meer cocaïne wordt geïmporteerd, of dat er beter wordt gecontroleerd. Hoewel de instanties wel een betere informatiepositie hebben gekregen door de jaren heen, is er aan de werkwijze niks veranderd, aldus de zegsman. "We doen gewoon ons werk zoals we dat altijd al deden."