Het noorderlicht was afgelopen nacht op verschillende plekken in Nederland te zien. Volgens Weer.nl kwamen de eerste berichten vanaf Terschelling. Op sommige plekken, zoals in Den Helder, kon het fenomeen alleen fotografisch worden waargenomen.

Het kleurrijke verschijnsel komt normaal gesproken alleen voor rond de poolcirkel. Maar door een krachtige zonnevlam kwam een grote hoeveelheid geladen deeltjes richting de aarde. Daardoor was het poollicht zelfs op verschillende plekken in Nederland te zien.

Verder richting de noordpool was het noorderlicht een waar spektakel. Daar kleurde de lucht groen en paars. In Nederland ging het meer om rode tinten.