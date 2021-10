In de nacht van zaterdag op zondag is de klok een uur teruggezet en is er dus een einde gekomen aan de zomertijd. Die is ooit bedacht om de uren dat het licht is in de zomermaanden beter overeen te laten komen met de uren dat mensen wakker zijn. Zo zou het elektriciteit besparen, omdat het 's avonds een uur langer licht blijft.

Eerder was er sprake van dat het twee keer per jaar verzetten van de klok op zijn einde zou lopen. Het Europees Parlement heeft daar de voorkeur voor uitgesproken, maar in Brussel is het plan op de lange baan geschoven.

Als het aan de Hersenstichting ligt, wordt de klok in de toekomst niet meer verzet. Wanneer het permanent wintertijd (de 'normale' tijd) zou zijn, is dat volgens de organisatie goed voor het afweersysteem. Wetenschappelijk is bewezen dat het zorgt voor gezonde hersenen, een gezond hart en gezonde bloedvaten. Door het verzetten van de klok moet je biologische klok zich elke keer weer aanpassen, wat niet voor iedereen makkelijk is, aldus de Hersenstichting.

Er zijn ook andere opties. Zo pleit Weeronline er al langer voor om de klok eenmalig een half uur te verzetten, dus precies tussen zomer- en wintertijd in. Dat zou zorgen voor een beter slaapritme bij mensen en leiden tot minder ongevallen op de weg.