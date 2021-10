De politie heeft de bestuurder van een touringcar aangehouden die in de nacht van vrijdag op zaterdag spookrijdend over de A2 bij Born (Limburg) reed. In de bus zaten 51 passagiers, onder wie kinderen. Een vrachtwagen kon een botsing ternauwernood voorkomen, maakt de politie zaterdagavond bekend.

De vrachtwagenchauffeur kon nog net uitwijken voor de touringcar, die ook nog een aanhangwagen achter zich aantrok. De bus kwam vervolgens tot stilstand op de linkerrijstrook.

Patrouillewagens met zwaailicht gingen voor de bus staan om tegemoetkomend verkeer te waarschuwen. Het verkeer moest via de vluchtstrook verder. De politie sloot de snelweg uiteindelijk korte tijd af zodat de touringcar kon keren.

Een woordvoerder van de politie kon zaterdagavond niet zeggen waar de bus vandaan kwam en hoe het voertuig op de verkeerde weghelft terecht kon komen.