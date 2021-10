Een krachtige zonnevlam is onderweg naar de aarde en zal Nederland zaterdagavond of in de nacht van zaterdag op zondag bereiken, meldt Weerplaza. Als de weersomstandigheden meezitten, is het poollicht dan in het noorden van het land te zien.

Het poollicht, ook wel noorderlicht genoemd, is een kleurrijk verschijnsel dat zich normaal gesproken alleen rond de poolcirkel voordoet. Heel af en toe kan het noorderlicht ook ver buiten de noord- of zuidpool gezien worden.

Onduidelijk is nog wanneer het fenomeen precies te zien is. Het meest gunstige tijdstip voor onze contreien is de tweede helft van de avond, zo tussen 20 en 00 uur. In die uren is het magnetisch veld van de aarde gunstig gelegen en kan het poollicht potentieel vrij zuidelijk komen boven Europa.

Vanaf halverwege zaterdagavond verschijnen er vanuit het westen meer opklaringen, die vooral Noord-Nederland kunnen aandoen. "En dat is perfect, want dat is precies de regio waar eventueel poollicht kan worden gespot", aldus Weerplaza. "Desondanks zal het zeker niet helemaal helder worden. Een goed moment vinden tussen de wolken door is dus wel belangrijk."