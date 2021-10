Zeven mensen zijn zaterdagmiddag in Den Haag naar het ziekenhuis gebracht nadat er in drie huizen aan de Melis Stokelaan koolmonoxide was vrijgekomen. Het gaat om twee bewoners van de straat en om vijf politieagenten die de woningen hebben ontruimd en de koolmonoxide hadden ingeademd, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Politie- en ambulancemedewerkers waren in de straat voor een medische inzet waarbij koolmonoxidemelders afgingen. De brandweer was daarna snel ter plekke om metingen uit te voeren, aldus de woordvoerder.

Enkele tientallen woningen zijn toen gecontroleerd en in drie daarvan bleek koolmonoxide aanwezig te zijn.

De drie huizen met koolmonoxide worden nu geventileerd. De brandweer verwacht dat twee huizen binnenkort weer kunnen worden vrijgegeven. In de derde woning moet nog een extra controle worden uitgevoerd, aldus de woordvoerder.

