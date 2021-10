De druk op de noodopvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel neemt af nu er steeds meer plek in andere gemeenten wordt gecreëerd, meldt de gemeente Westerwolde. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt vrijdag dat er een noodopvang voor 175 asielzoekers in het Zuid-Hollandse Oegstgeest wordt geopend.

De druk in Ter Apel bereikte de afgelopen weken een hoogtepunt toen er steevast meer mensen moesten overnachten dan dat de locatie aankon. Asielzoekers moesten als gevolg daarvan nachtenlang op veldbedden en stoelen slapen.

In de nachtopvang bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers sliepen afgelopen nacht nog altijd 55 mensen meer dan de maximumcapaciteit van 275, maar eerder waren dat er honderden.

De afgenomen druk op de opvang in de Groningse plaats komt na wekenlang zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Dat verliep moeizaam, waarop Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, politiek Den Haag vroeg om de crisissituatie op te lossen. Na overleg tussen het demissionaire kabinet en de provincies kwamen er honderden plekken bij.

De nachtopvang bij het enige aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Nederland wordt gebruikt om mensen onderdak te bieden die nog niet bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemeld. Door een recente flinke toename van het aantal asielzoekers en het woningtekort raakte de opvang overvol.

COA opent binnenkort noodopvang in Oegstgeest

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) maakte vorige week nog vijfhonderd opvangplekken voor asielzoekers vrij in Almere en Gorinchem. Het COA maakte vrijdag bekend dat maandag een noodopvang voor 175 asielzoekers in Oegstgeest wordt geopend.

De locatie is vooral bestemd voor statushouders, maar het is volgens het COA een flexibele locatie. Naast 175 statushouders komen er ook tachtig zogeheten 'spoedzoekers' uit de gemeente te wonen. Dat zijn mensen uit de gemeente die op korte termijn en met spoed een woonruimte nodig hebben, zoals arbeidsmigranten of gescheiden personen.