Het demissionaire kabinet trekt 1,3 miljard euro uit voor de compensatie van kinderen en ex-partners in de toeslagenaffaire. Het geld is afkomstig uit een pot van ruim 5 miljard euro die het kabinet had gereserveerd voor compensatieregelingen in de toeslagenaffaire. Dat maakte demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) vrijdag bekend na afloop van de ministerraad.

Het grootste deel van het bedrag is bestemd voor kinderen en ex-partners van gedupeerden van het schandaal. Ook is er een bedrag gereserveerd voor mensen die fout zijn behandeld door de Belastingdienst met andere toeslagen.

Het kabinet geeft prioriteit aan de regeling voor kinderen van gedupeerde ouders. Zij krijgen, afhankelijk van hun leeftijd, tussen de 2.000 en 10.000 euro. De Tweede Kamer moet nog wel met de compensatieregelingen instemmen. Naar verwachting treden de regelingen in de loop van 2022 in werking.

In totaal gaat het naar schatting om 95.000 kinderen die met deze regelingen gecompenseerd worden. Voor hen wordt in totaal 660 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast worden ex-partners van gedupeerden gecompenseerd, naar schatting 7.000 tot 9.800 personen. Voor hen wordt 590 miljoen euro gereserveerd.

Tot slot zijn er nog mensen die benadeeld zijn door de Belastingdienst bij andere toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. In de compensatieregeling wordt voor 22.000 slachtoffers bij dit soort gevallen 76 miljoen euro vrijgemaakt.

Met deze regelingen wil het kabinet specifiek compensatie aanbieden aan kinderen en ex-partners van gedupeerden. De gedupeerden zelf ontvangen een schadevergoeding van 30.000 euro per persoon.