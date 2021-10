De politie heeft woensdag drie personen aangehouden in het onderzoek over de incidenten rondom het bij een drugszaak betrokken fruitbedrijf in Hedel. De verdachten, twee mannen en een vrouw, zouden volgens de politie een 'sturende rol' hebben gehad.

Het gaat om twee mannen van 19 en 21 jaar en een vrouw van 20 jaar uit Amsterdam. Zij zitten in volledige beperking. De politie wil vanwege het onderzoek geen verdere details geven over de precieze rol van de verdachten.

Eerder dit jaar werden woningen in Bommelerwaard en Waardenburg beschoten. Ook werd brand gesticht bij een woning in Tiel. De incidenten zouden te maken hebben met dreigingen aan het adres van fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel. Sinds een lading cocaïne in mei 2019 werd onderschept, worden medewerkers rondom het bedrijf bedreigd.

De politie hield eerder al vier verdachten aan voor de brandstichting in Tiel. Er wordt nog onderzocht of deze mensen ook betrokken zijn geweest bij het beschieten van de woningen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.