Na enkele fraaie herfstdagen met aangename temperaturen slaat in het weekend het weer om. We krijgen te maken met buien en soms veel wind, meldt Weerplaza.

Oktober eindigt met opvallend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Vrijdag worden maxima tot zo'n 18 graden gehaald, terwijl 11 tot 12 graden gebruikelijk is.

Op zaterdag en zondag word het op de meeste plekken rond de 16 graden. Doordat ook de nachten zacht zijn, gaat de gemiddelde temperatuur voor oktober hoogstwaarschijnlijk ruim boven het langjarig gemiddelde uitkomen.

De temperatuur is aankomend weekend dus aangenaam, maar daarbij neemt de wisselvalligheid wel flink toe. Zaterdag valt verspreid over het land al een enkele bui, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Met name zondagmiddag en -avond gaat het enige tijd flink regenen als een koufront onze omgeving passeert.

Aan zee hoort onweer tot de mogelijkheden en er kunnen zware windstoten van ruim 75 kilometer per uur voorkomen. Door het koufront wordt het vanaf zondagavond kouder.

De temperatuur gaat dan omlaag naar 10 tot 12 graden en in de nieuwe week komt daar weinig verandering in. Dat zijn heel normale temperaturen voor deze tijd van het jaar, aldus Weerplaza.