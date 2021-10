Een medewerkster van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die een jarenlange pestcultuur binnen de organisatie aan het licht bracht, werd uiteindelijk zelf het mikpunt van pesterijen en getreiter doordat leidinggevenden haar niet beschermden. Dat schrijft NRC vrijdag op basis van eigen onderzoek.

De naam van de klokkenluider werd intern bekendgemaakt, terwijl dat volgens voorschriften niet had mogen gebeuren, schrijft het dagblad. De IND had in 2019 nog beterschap beloofd, nadat een commissie vanwege een eerdere misstap had geconcludeerd dat de dienst beter met klokkenluiders moet omgaan.

Volgens NRC is de nieuwe klokkenluider actief op de Immigration Liaison Officers-afdeling (ILO). Deze internationale afdeling gaat illegale immigratie tegen. De vrouw zou aan de bel hebben getrokken vanwege scheldpartijen en misbruik van machtsposities binnen de immigratiedienst.

Toen bekend werd dat ze melding had gemaakt van de incidenten, zouden leidinggevenden wraak hebben genomen. NRC schrijft dat de medewerkster in 2018 een melding maakte van wangedrag bij de Nederlandse ambassade in Ghana en vervolgens onvoldoende bescherming kreeg van de IND-top. Andere leidinggevenden verboden haar uiteindelijk terug te keren naar Ghana.

Een integriteitscommissie stelt dat het IND opnieuw "ernstig tekort is geschoten", citeert het dagblad. Een oud-directeur zou nalatig zijn geweest en haar niet goed hebben beschermd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat er signalen zijn binnengekomen over ongewenste omgangsvormen binnen een IND-afdeling, maar wil volgens NRC niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. De klokkenluider en het ministerie staan volgens het dagblad de komende twee weken tweemaal tegenover elkaar in de rechtbank. De zaken draaien om re-integratie en het afwikkelen van schade.