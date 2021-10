Een arrestatieteam is donderdagavond een woning in Den Haag ingevallen. Ook demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was aanwezig bij de inval. Volgens de politie gaat het om een lopend onderzoek en was Grapperhaus op werkbezoek in de stad.

Meerdere personen zijn gearresteerd en geblinddoekt afgevoerd. Ook was de douane met honden ter plaatse. Grapperhaus was "toevallig aanwezig" omdat hij op werkbezoek was bij een handhavingsactie in Den Haag, laat de politiewoordvoerder weten.

Over de reden van de arrestatie kan de politie nog niets delen omdat het over een lopend onderzoek gaat.