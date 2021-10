Het zeventienjarige meisje dat maandagmiddag verdween is na drie dagen gevonden, laat de politie donderdag op Twitter weten. Eerder op de dag werd een AMBER Alert verstuurd. De politie stelt nu een onderzoek in op de plek waar ze is gevonden. Ze is in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vraagt om alle gedeelde beelden te verwijderen in verband met haar privacy en bedankt iedereen die heeft geholpen bij de zoektocht. Ook de ouders van het meisje hebben via een woordvoerder laten weten erg dankbaar te zijn voor alle hulp.

Er waren grote zorgen over het vermiste meisje vanwege haar gezondheid. Voor ze verdween was ze erg vermagerd en had ze medische hulp nodig, aldus de politie. Er zijn waarschijnlijk geen anderen bij haar vermissing betrokken.

Maandag liep het meisje weg van huis in Arnhem. Diezelfde dag ging er een lokale oproep uit via Burgernet. Toen ze dinsdag nog steeds vermist was, heeft de politie opnieuw een oproep gedaan.

Na een tip verplaatste de zoektocht van de politie zich woensdag naar de omgeving van Oosterberg. Daarbij werden politiepaarden, reddingshonden, een politiehelikopter en burgers ingezet.

Donderdag werd de zoektocht hervat, maar dat leverde niets op. Daarop verstuurde de politie een AMBER Alert. Deze landelijke oproep wordt verzonden wanneer een vermist kind in direct gevaar is.