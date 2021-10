Leerlingen in de onderbouw van de middelbare school liepen dit voorjaar gemiddeld 27 weken achter op leesvaardigheid in het Nederlands. Vmbo'ers hebben een grotere achterstand dan vwo'ers. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vmbo'ers in de onderbouw van de middelbare school liepen dit voorjaar gemiddeld een heel schooljaar achter wat betreft leesvaardigheid, terwijl vwo'ers zo'n 9 weken achterliepen. Waarom de achterstanden in het vmbo zoveel groter zijn dan in het vwo is nog niet onderzocht. Ook op rekenen lopen scholieren vaak achter, gemiddeld zo'n 14 weken.

Scholen hebben miljarden gekregen voor het inhalen

Demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob benadrukt in een reactie dat de achterstanden groot zijn, maar dat als een leerling een achterstand van een jaar heeft, dit niet automatisch betekent dat het ook een jaar kost om de achterstanden in te halen. Dit kan volgen Slob sneller.

Hoeveel tijd het inhalen gaat kosten, dat weten we niet. Middelbare scholen en basisscholen krijgen samen zo'n 5,8 miljard euro om de achterstanden die zijn ontstaan door de lockdowns weer in te halen. Volgens Paul Rosenmöller, voorzitter van de vereniging voor scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad), bevestigen de cijfers van het ministerie dat er inderdaad geld nodig was voor deze achterstanden. Maar, de VO-raad benadrukt wel dat het lerarentekort veruit het grootste obstakel is voor het snel inhalen van de corona-achterstanden.

Achterstanden op de basisschool kleiner

Ook kinderen op de basisschool lopen achter op taal en rekenen. Maar, dit lijkt wel minder ernstig dan op de middelbare school. In het basisonderwijs valt op dat vooral de verschillen tussen leerlingen groter zijn geworden. "Hoe lager het opleidingsniveau van de ouders, hoe groter de leervertraging," aldus het ministerie.

Freddy Weima, voorzitter van de PO-raad vertelt aan NU.nl dat de invloed van het opleidingsniveau van de ouders op de kansen van leerlingen al langer een probleem is. Door de coronacrisis is de kansenongelijkheid wel groter geworden.

De basisscholen zijn minder lang dicht geweest. Tijdens de coronacrisis zijn de basisscholen ongeveer 13 weken helemaal dicht geweest en 4 weken gedeeltelijk. De middelbare school was 19 weken helemaal dicht, en nog eens 19 weken gedeeltelijk.