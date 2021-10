Rotterdam gaat als eerste Nederlandse gemeente alle straatnamen binnen de gemeentegrenzen voorzien van uitleg. Het college van de havenstad heeft besloten een motie over het toelichten van straatnamen met een koloniale of slavernijachtergrond breder te trekken.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over koloniale geschiedenis

De Rotterdamse gemeenteraad had het college in de D66-motie Maak de geschiedenis zichtbaar gevraagd de straatnamen die refereren aan het koloniale en slavernijverleden van uitleg te voorzien. Het college wilde echter geen onderscheid maken tussen 'foute' en 'goede' straatnamen. De straatnamencommissie heeft daarom in het afgelopen jaar alle 6.402 straatnamen in Rotterdam in categorieën opgedeeld.

Volgens wethouder Vincent Karremans, belast met de buitenruimte, is het goed om alle straatnamen toe te lichten: "Alle straten in de stad hebben met reden hun naam gekregen."

"Ik wil ook voorkomen dat we een soort 'foute' straatnamen creëren in Rotterdam", zegt de wethouder. "De geschiedenis van de stad, van heel vroeger tot meer recent, is terug te zien op de straatnaamborden en dat willen we op deze manier meer bekendmaken. Van leuke weetjes tot belangrijk historisch besef."

De digitale namendatabase van de Rotterdamse straten bevat nu nog summiere informatie over het hoe en waarom van de straatnaam. Die uitleg wordt de komende tijd uitgebreid en aangevuld.

Vanaf volgend jaar worden de namen van de 6.402 straten die de stad telt uitgebreid toegelicht via een QR-code op het straatnaambord.

Rotterdam besteedt aandacht aan koloniaal verleden

Rotterdam vernoemde in juni 2020 vijf nieuwe straten in de wijk Charlois naar mensen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing. Het college van burgemeester en wethouders van de stad is sinds januari van dit jaar in gesprek om te kijken of er excuses gemaakt moeten worden voor het slavernijverleden van de stad.

In juni schreef Rotterdam samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht een brief aan het Rijk. Daarin vragen de vier grootste steden van het land jaarlijks, bijvoorbeeld op 1 juli, landelijk aandacht te schenken aan het Nederlandse slavernijverleden. In oktober 2020 had een op de acht Rotterdammers voorouders die tot slaaf zijn gemaakt.