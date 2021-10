Donderdag belooft een stralende herfstdag te worden, waarop er veel ruimte is voor de zon. Er is gedurende de dag nauwelijks bewolking en de temperatuur loopt op tot zo'n 18 graden in het zuidoosten van het land.

Donderdag begint helder, waardoor het al snel een zonovergoten dag zal zijn. Wel staat er een stevige wind uit zuidelijke richting. Aan de kust is de wind krachtiger, met hier en daar een piek van windkracht 6.

Aan zee ligt de temperatuur met zo'n 15 graden dan ook wat lager. In het binnenland wordt 16 tot 17 graden. Het blijft de hele dag droog. Hetzelfde geldt voor de avond en nacht.

