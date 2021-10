In Apeldoorn is bij een schietpartij in de nacht van woensdag op donderdag in een woonwijk één persoon om het leven gekomen. De politie kreeg de melding van het schietincident in de Kervelstraat rond 00.55 uur. Kort daarna waren meerdere politiewagens en ambulances ter plaatse. Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter gestuurd.

De persoon raakte bij het schietincident zwaargewond en zou zijn aangetroffen in een woning. Behandeling ter plaatse mocht uiteindelijk niet meer baten, aldus een politiewoordvoerder.

De politie heeft de omgeving afgezet en is een spoor- en buurtonderzoek gestart. Omwonenden zijn opgeroepen beelden van eventueel aanwezige bewakingscamera's te delen.

Volgens onbevestigde berichten zou er meerdere malen geschoten zijn. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, zo heeft de politie Gelderland laten weten.